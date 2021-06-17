В Башкирии рассмотрят законопроект о запрете езды на электросамокатах без шлема и со скоростью выше 10 км/ч

Депутаты Госсобрания Башкирии в ближайшее время рассмотрят законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Башкортостан», который установит ряд ограничений по использованию электросамокатов. С инициативой выступили депутаты от «Единой России» Рустам Ишмухаметов, Эльвира Аиткулова, Салават Хусаинов, Елена Родина, Римма Утяшева.



По словам спикера парламента Константина Толкачева, массовое бесконтрольное использование электросамокатов, гироскутеров, моноколес и иных подобных средств передвижения — серьезная угроза безопасности дорожного движения.

Грядущие изменения правил дорожного движения от Минтранса России должны закрепить как понятие средства индивидуальной мобильности, так и возрастного ценза на его использование, обязанностей самокатчиков и скоростного режима. В частности, планируется ограничить скорость движения до 10 км/ч и ввести запрет на использование таких средств индивидуальной мобильности до 14 лет. Исключение составят случаи, когда ребенок катается в рекреационных зонах под присмотром родителей.

Еще предлагается запретить передвижение на одном электросамокате двух и более человек. Когда закон будет принят, ездить на таком транспорте можно будет лишь в защитном шлеме, а в темное время суток — в светоотражающей одежде, сообщает «Башинформ».

Фото: realnoevremya.ru

На днях в Уфе возбудили уголовное дело из-за наезда электросамоката на пожилого мужчину. У пострадавшего зафиксирован перелом бедренной кости. Подозреваемый помог встать мужчине после падения и покинул место происшествия. Его личность установлена.

Маргарита Головатенко