Башкиры едут за загородной недвижимостью в Татарстан, а татары — в Марий Эл
Кому нужны дома в Татарстане
Весной 2021 года покупкой загородной недвижимости в Татарстане чаще всего интересовались жители Башкортостана, а вот татарстанцев привлекают дачи и коттеджи в основном в Марий Эл. Результатами исследования с «Реальным временем» поделился Дмитрий Алексеев, руководитель направления первичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости».
В общей структуре спроса на татарстанские дачи на Башкирию приходится 17,2%. Интерес есть и у жителей Краснодарского края (7,7%), куда массово едут из многих регионов России, и у жителей Удмуртии (7%).
А вот татарстанцам не так интересна Башкирия в плане поиска там загородной недвижимости. Республика с долей спроса в 7,5% находится только на третьем месте рейтинга. Куда больше жителей РТ привлекает более близкая и соседская Марий Эл (11,1%) и все тот же курортный Краснодарский край (8,6%).
В целом топ-10 регионов, где татарстанцы ищут дачи, таунхаусы и коттеджи для покупки, выглядит так:
|
№
|
Регион
|
Доля
|
1
|
Марий Эл
|
11,1%
|
2
|
Краснодарский край
|
8,6%
|
3
|
Башкортостан
|
7,5%
|
4
|
Чувашия
|
7,1%
|
5
|
Удмуртия
|
5,7%
|
6
|
Самарская область
|
4,2%
|
7
|
Крым
|
4%
|
8
|
Ульяновская область
|
4%
|
9
|
Кировская область
|
3,7%
|
10
|
Московская область
|
3,5%
2,5 миллиона за дачу
Пусть Краснодарский край и находится на втором месте среди регионов, где татарстанцы ищут дачи, в общей структуре спроса по стране доля республики составила всего лишь 1,9%. По этому показателю Татарстан не вошел даже в топ-10.
Ажиотаж на рынке загородной недвижимости в Татарстане начал наблюдаться в 2020 году. Спрос на дома вырос на рекордные 60% благодаря коронавирусу. Многим стало невыносимо сидеть на самоизоляции дома, и их потянуло за город.
В этом году бум из-за продолжающейся пандемии коронавируса не утих — за первые три месяца 2021 года покупкой загородной недвижимости на «Авито» интересовались на 11% чаще, чем год назад, и на 5%, чем за квартал. Вновь зафиксировали эксперты и увеличение стоимости загородного жилья в республике: за квартал цены выросли на 9%, за год — на 4%. На сегодняшний день средняя стоимость недвижимости в этом сегменте составляет 2,5 млн рублей за объект. До 44 тыс. рублей в месяц (в 1,8 раза) выросла за год в Татарстане и аренда загородных домов.
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