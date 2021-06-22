Башкиры едут за загородной недвижимостью в Татарстан, а татары — в Марий Эл

Фото: Роман Хасаев

Кому нужны дома в Татарстане

Весной 2021 года покупкой загородной недвижимости в Татарстане чаще всего интересовались жители Башкортостана, а вот татарстанцев привлекают дачи и коттеджи в основном в Марий Эл. Результатами исследования с «Реальным временем» поделился Дмитрий Алексеев, руководитель направления первичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости».

— Загородный рынок Татарстана также востребован покупателями как внутри самого региона, так и за его пределам, — говорит эксперт.

В общей структуре спроса на татарстанские дачи на Башкирию приходится 17,2%. Интерес есть и у жителей Краснодарского края (7,7%), куда массово едут из многих регионов России, и у жителей Удмуртии (7%).



А вот татарстанцам не так интересна Башкирия в плане поиска там загородной недвижимости. Республика с долей спроса в 7,5% находится только на третьем месте рейтинга. Куда больше жителей РТ привлекает более близкая и соседская Марий Эл (11,1%) и все тот же курортный Краснодарский край (8,6%).

В целом топ-10 регионов, где татарстанцы ищут дачи, таунхаусы и коттеджи для покупки, выглядит так:

№ Регион Доля 1 Марий Эл 11,1% 2 Краснодарский край 8,6% 3 Башкортостан 7,5% 4 Чувашия 7,1% 5 Удмуртия 5,7% 6 Самарская область 4,2% 7 Крым 4% 8 Ульяновская область 4% 9 Кировская область 3,7% 10 Московская область 3,5%

2,5 миллиона за дачу

Пусть Краснодарский край и находится на втором месте среди регионов, где татарстанцы ищут дачи, в общей структуре спроса по стране доля республики составила всего лишь 1,9%. По этому показателю Татарстан не вошел даже в топ-10.

Ажиотаж на рынке загородной недвижимости в Татарстане начал наблюдаться в 2020 году. Спрос на дома вырос на рекордные 60% благодаря коронавирусу. Многим стало невыносимо сидеть на самоизоляции дома, и их потянуло за город.

Спрос на дома вырос на рекордные 60% благодаря коронавирусу. Фото: Ирина Анисимова

В этом году бум из-за продолжающейся пандемии коронавируса не утих — за первые три месяца 2021 года покупкой загородной недвижимости на «Авито» интересовались на 11% чаще, чем год назад, и на 5%, чем за квартал. Вновь зафиксировали эксперты и увеличение стоимости загородного жилья в республике: за квартал цены выросли на 9%, за год — на 4%. На сегодняшний день средняя стоимость недвижимости в этом сегменте составляет 2,5 млн рублей за объект. До 44 тыс. рублей в месяц (в 1,8 раза) выросла за год в Татарстане и аренда загородных домов.



Дарья Пинегина