В лесопарке «Лебяжье» готовят площадку к Сабантую — казанцев просят уступать дорогу водителям

Фото: пресс-служба КирМоса

В Казани в лесопарке «Лебяжье» проходит подготовка площадки к Сабантую — сейчас туда ездит много техники и транспортных средств, сообщили в telegram-канале Кировского и Московского районов города.

Казанцев просят быть внимательными на дорогах и уступать место водителям.

фото: пресс-служба КирМоса

«Мы готовим площадку прежде всего для вас и надеемся, что вы поможете нам в этом», — говорится в сообщении.

На проведение Сабантуя в 2021 году в Казани потратят 73,4 млн рублей, следует из документов Дирекции по конкурентной политике и закупкам города. В этом году основное действо «праздника плуга» пройдет на традиционной площадке в Березовой роще в поселке Мирном, также праздничные площадки развернутся в Дербышках, на Казанском ипподроме и в лесопарке у озера Лебяжьего.



Алексей Нечаев