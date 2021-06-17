В Челнах выберут меру пресечения подозреваемому в убийстве пожилой пары

В Набережных Челнах сегодня выберут меру пресечения подозреваемому в убийстве пожилой пары. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Начало заседания запланировано на 14.00. От прокуратуры в суде будет присутствовать помощник городского прокурора Амир Абдулвагапов.

«Представитель надзорного ведомства намерен поддержать ходатайство следователя», — сообщил Галиев.

Напомним, что в одном из частных домов по улице Тургая в Набережных Челнах нашли тела супругов 1946 и 1951 г.р. По подозрению в убийстве был задержан наемный рабочий. Мужчина дал признательные показания. Установлено, что он работал в доме пенсионеров в течение 15 лет — они занимались коммерческой деятельностью. В день трагедии он поссорился с потерпевшей, произошел конфликт, он избил ее и нанес ей множественные удары ножом по различным частям тела. Затем он взял молоток и погнался за работницей, которая стала свидетелем.

Во дворе находился хозяин дома, и злоумышленник напал на него, нанося удары молотком и ножом. Затем он похитил деньги и попытался скрыться на автомобиле потерпевших, но его задержали сотрудники полиции.



Ольга Плешкова