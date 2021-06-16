В Татарстане продолжается расследование уголовного дела об убийстве рабочим супругов в Челнах

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин (архив)

Следственные органы СК РФ по Татарстану продолжают расследование уголовного дела об убийстве в Челнах пожилых супругов 1946 и 1951 годов рождения, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.



15 июня 48-летнего работника потерпевших задержали после обнаружения тел супругов в их доме. Он дал признательные показания. Установлено, что он работал в доме пенсионеров в течение 15 лет — они занимались коммерческой деятельностью. В день трагедии он поссорился с потерпевшей, произошел словесный конфликт, он избил ее и нанес ей множественные удары ножом по различным частям тела. Затем злоумышленник взял молоток и погнался за работницей, которая стала свидетелем.

Во дворе находился хозяин дома, и злоумышленник напал на него, ударяя молотком и ножом. Затем он похитил деньги и попытался скрыться на автомобиле потерпевших, но его задержали сотрудники полиции.

Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначены необходимые экспертизы.

О произошедшем сообщалось вчера. На место происшествия выезжал прокурор Набережных Челнов Дмитрий Ерпелев.

Маргарита Головатенко