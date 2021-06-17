В Чувашии у мужчины изъяли более 20 кг наркотиков — он сбывал их в пяти регионах, в том числе в Татарстане

В Чувашии задержали крупного межрегионального сбытчика наркотиков. Им оказался житель Владимирской области. Его автомобиль остановили около города Новочебоксарск, сообщает «Интерфакс-Поволжье».



При виде силовиков наркоделец попытался скрыться, но его задержали. В багажнике автомобиля мужчины нашли 10 кг запрещенных веществ, в ходе обысков изъяли еще 12 кг.

Позднее полиция установила, что задержанный распространял запрещенные вещества в Татарстане, Удмуртии, Челябинской, Ульяновской и Свердловской областях. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Полиция устанавливает, откуда задержанный брал наркотики.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Недавно в Казани возбудили уголовное дело в отношении бывшего мирового судьи одного из районов города. Его подозревают в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере с использованием своего служебного положения. Следователи считают, что судья вместе с сотрудником пожарно-спасательной части забрали запрещенные вещества из тайника, собираясь их сбыть. Расследование уголовного дела продолжается.

Маргарита Головатенко