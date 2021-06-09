В Казани бывшего судью подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере

Фото: СУ СК РФ по РТ

В Казани возбудили уголовное дело в отношении бывшего мирового судьи одного из районов Казани. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета Татарстана.

Экс-судью Айдара Хадиуллина подозревают в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере с использованием своего служебного положения. Следователи считают, что судья вместе с сотрудником пожарно-спасательной части забрали запрещенные вещества из тайника, собираясь их сбыть. В Зеленодольском районе 16 мая мужчин задержали на автомобиле марки Kia Ceed, в машине полицейские обнаружили сверток с наркотиками.

Высшей квалификационной коллегией судей РФ было удовлетворено представление главы СКР Александра Бастрыкина на возбуждение уголовного дела в отношении судьи. Подельник судьи, сотрудник пожарно-спасательной части, 18 мая был взят под стражу.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.



Подробности этого уголовного дела рассказывало «Реальное время».



Ольга Плешкова