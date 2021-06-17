Витсель и Де Брейне смогут сыграть против Дании в матче Евро-2020

Полузащитники сборной Бельгии Аксель Витсель и Кевин Де Брейне готовы выйти на поле в матче против Дании в рамках чемпионата Европы — 2020 по футболу. Об этом сообщил главный тренер бельгийцев Роберто Мартинес.

«С де Брейне все просто: он здоров и готов играть. Вопрос в том, сколько времени он сможет провести на поле. Я доволен темпами его восстановления. То же самое касается Витцеля. Мы хотим подойти к следующим двум матчам в оптимальном составе», — сказал Мартинес.

Ранее оба футболиста пропустили стартовую игру бельгийцев на турнире против России (3:0).

Встреча между сборными Бельгии и Дании состоится сегодня, 17 июня, в Копенгагене. Начало матча — в 19.00 по мск.

Напомним, накануне сборная России обыграла с минимальным счетом Финляндию (1:0). Обе команды выступают в одной группе с бельгийцами и датчанами.