Глава Крыма Сергей Аксенов прибыл в затопленную Керчь, он перемещается на лодке — видео

Фото: кадр видео

На востоке Крыма прошли сильные ливни — полторы месячные нормы осадков выпали в Керчи и близлежащих регионах, сообщает «РИА Новости».



Из зоны подтопления в селе Приозерное Ленинского района рядом с Керчью эвакуировали 40 человек, в том числе десять детей. В селе с населением более трех тысяч человек дамба не выдержала обильных осадков, что привело к подтоплению.

На кадрах видео видно, что за лодкой Аксенова к городской больнице плывут сотрудники МЧС. В месте подтопления воды по грудь, поэтому плыть проще, чем идти, объяснил советник Аксенова.



В пострадавшие от ночных ливней районы на востоке полуострова после совещания в МЧС отправился глава Крыма Сергей Аксенов. Еще на место для оказания помощи выехала аэромобильная группировка, подготовлены пункты временного размещения.

В начале июня в Казани за пару часов выпало осадков больше ежесуточной нормы в три раза: 7 мм осадков при норме 1,9 мм. В результате затопило несколько улиц.

Маргарита Головатенко