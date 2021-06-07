Соцсети: в Казани после дождя затопило улицы

Фото: скриншот / соцсети

В Казани после дождя затопило дорогу по улице профессора Камая в Приволжском районе. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

На опубликованных кадрах видно, как на дороге образовались огромные лужи.

Также очевидцы сообщили, что небольшие затопления есть на дорогах в казанских Дербышках.

Прошлым летом улицы столицы Татарстана также сильно затапливало. Прокуратура тогда выяснила, что местные власти не обеспечивают надлежащего контроля за объектами дождевой канализации и не принимают достаточных мер для разрешения проблемы.

В Комитете внешнего благоустройства исполкома Казани в свою очередь сообщали, что причиной регулярных подтоплений на дорогах становится смыв потоком воды мусора в объекты ливневой канализации. Также там отметили, что ряд участков нуждается в новой ливневой канализации или реконструкции существующей сети.

В апреле этого года мэр Казани Ильсур Метшин сравнил городские ливневки с российским футболом, поскольку их принято ругать всегда и везде. Каждый год только на прочистку ливневок тратится от 200 до 250 млн рублей.