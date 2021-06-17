Пермский «Амкар» представил новую эмблему после возрождения клуба

Футбольный клуб «Амкар Пермь» представил новую эмблему команды, с которой будет выступать в следующем сезоне. Официальная презентация прошла сегодня в Перми.

Эмблема возрожденного клуба стилизована под форму щита. Он состоит из 11 полос, представляющих 11 игроков на поле, в середине из них выведена буква «А». В нижней части эмблемы нарисован пятиугольник футбольного мяча.

«Форма щита объединена с символами и достопримечательностями Перми: заводы, памятники, объекты культурного значения», — так описывается бренд клуба.

«Амкар Пермь» уже получила лицензию на выступление в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) на следующий сезон. Президентом клуба назначен Валерий Чупраков. Главным тренером новой команды стал Рустем Хузин, ранее возглавлявший пермскую «Звезду».

Напомним, ФК «Амкар» потерял профессиональный статус в 2018 году из-за финансовых проблем. В последний год своего существования клуб выступал на высшем уровне — в РПЛ.