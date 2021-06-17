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В дни проведения «Дня Духов на Суконной слободе» в центре Казани перекроют улицы

09:56, 17.06.2021 1
В дни проведения «Дня Духов на Суконной слободе» в центре Казани перекроют улицы
Фото: realnoevremya.ru

В Казани 20 и 21 июня проведут «Духов День в Суконной Слободе». Постановление о проведении мероприятия опубликовано в сборнике документов мэрии Казани.

В связи с проведением мероприятия с 10.00 20 июня 2021 года до 22.00 21 июня будет ограничен проезд автомобилей через внутриквартальные проезды на участке от улицы Петербургской до улицы Тихомирнова.

С 17.00 до 20.00 21 июня будет перекрыта улица Петербургская, на участке от улицы Туфана Миннуллина до внутриквартального проезда между окончанием зеленой зоны и домом по улице Петербургской, 65а.

Народные гуляния традиционно пройдут перед театром кукол «Экият».

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:22
    Название не очень удачное "День Духов" - множественное число звучит двусмысленно.
    Официально - "День Святого духа".

    Народное название "Духов день" подразумевает один дух - Святой.
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