В дни проведения «Дня Духов на Суконной слободе» в центре Казани перекроют улицы

В Казани 20 и 21 июня проведут «Духов День в Суконной Слободе». Постановление о проведении мероприятия опубликовано в сборнике документов мэрии Казани.

В связи с проведением мероприятия с 10.00 20 июня 2021 года до 22.00 21 июня будет ограничен проезд автомобилей через внутриквартальные проезды на участке от улицы Петербургской до улицы Тихомирнова.

С 17.00 до 20.00 21 июня будет перекрыта улица Петербургская, на участке от улицы Туфана Миннуллина до внутриквартального проезда между окончанием зеленой зоны и домом по улице Петербургской, 65а.

Народные гуляния традиционно пройдут перед театром кукол «Экият».

Ольга Плешкова