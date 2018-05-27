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В Казани открылся двухдневный фестиваль «Духов день»

23:25, 27.05.2018
В Казани открылся двухдневный фестиваль «Духов день»
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Сегодня в Казани открылся фестиваль «Духов день», посвященный престольному празднику Духосошественского храма. Мероприятия пройдут в Суконной слободе на площади перед театром кукол «Экият» 27 и 28 мая.

Фестиваль проводится по благословению митрополита Казанского и Татарстанского Феофана и при поддержке Исполнительного комитета города Казани.

Для маленьких детей организована площадка «Детское царство» с игрушками и конкурсами. Взрослые могут посетить мастер-классы по плетению кружева на коклюшках и ткачеству на старинном станке, сообщается на сайте мэрии Казани.

Также на фестивале продаются изделия народно-художественных промыслов, выпечка, сладости и разные виды сыра. Вход на фестиваль свободный.

Завтра в Духосошественском храме пройдет божественная литургия и мастер-класс по вокалу от ансамбля «Хронос», на площади продолжат работу ярмарка, мастер-классы и «Казачий городок». Вечером на сцене состоится концерт этнической музыки.

ОбществоКультура Татарстан
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