В Казани открылся двухдневный фестиваль «Духов день»

Сегодня в Казани открылся фестиваль «Духов день», посвященный престольному празднику Духосошественского храма. Мероприятия пройдут в Суконной слободе на площади перед театром кукол «Экият» 27 и 28 мая.

Фестиваль проводится по благословению митрополита Казанского и Татарстанского Феофана и при поддержке Исполнительного комитета города Казани.



Для маленьких детей организована площадка «Детское царство» с игрушками и конкурсами. Взрослые могут посетить мастер-классы по плетению кружева на коклюшках и ткачеству на старинном станке, сообщается на сайте мэрии Казани.



Также на фестивале продаются изделия народно-художественных промыслов, выпечка, сладости и разные виды сыра. Вход на фестиваль свободный.

Завтра в Духосошественском храме пройдет божественная литургия и мастер-класс по вокалу от ансамбля «Хронос», на площади продолжат работу ярмарка, мастер-классы и «Казачий городок». Вечером на сцене состоится концерт этнической музыки.

