Новости общества

21:11 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин после встречи с Байденом рассказал про возможное взаимное признание вакцин от коронавируса

19:38, 16.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Путин после встречи с Байденом рассказал про возможное взаимное признание вакцин от коронавируса
Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Женеве рассказал про возможное взаимное признание вакцин от коронавируса.

Он отметил, что они с президентом США Джо Байденом обсуждали этот вопрос вскользь. Также он сказал, что Россия при прошлой американской администрации направила помощь для борьбы с COVID-19 и сейчас тоже готова к сотрудничеству с США в этом направлении.

Алексей Нечаев
ОбществоВластьМедицина
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также