Путин после встречи с Байденом рассказал про возможное взаимное признание вакцин от коронавируса
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Женеве рассказал про возможное взаимное признание вакцин от коронавируса.
Он отметил, что они с президентом США Джо Байденом обсуждали этот вопрос вскользь. Также он сказал, что Россия при прошлой американской администрации направила помощь для борьбы с COVID-19 и сейчас тоже готова к сотрудничеству с США в этом направлении.
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