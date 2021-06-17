Ильнур Закарин стартует на предолимпийском чемпионате России

17 июня в Пензе стартует чемпионат России по велоспорту на шоссе. По итогам соревнований будут определены члены сборной России для участия в летней Олимпиаде в Токио.

Среди кандидатов на попадание в олимпийский состав челнинский велогонщик Ильнур Закарин из профессиональной команды «Газпром-Русвело». Ему предстоит стартовать 17 июня в индивидуальной гонке с раздельным стартом на 40 километров, а также в групповой гонке на 189 километров, которая пройдет 20 июня.

Напомним, что Закарин был в олимпийском составе для участия на Олимпиаде в Рио в 2016 году, но первоначально был отстранен из-за допингового прошлого. В конечном итоге челнинского велогонщика допустили до старта, на который он не попал, поскольку уже успел улететь из Бразилии.