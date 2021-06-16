Черчесов рассказал о плане сборной России на игру с Финляндией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился планом на игру против Финляндии (1:0) в матче группы В на чемпионате Европы — 2020. По его словам, тактика российской команды легко читалась со стороны.

«План на игру? Если вы ее видели, он легко читался. Через инсайдные зоны получать мяч, развивать атаки. По флангам — проходы, прострелы. Середина у финнов была занята тремя центральными защитниками. Игроки выполнили требования. Раз выбрали такую систему, знали, как играть. Довольны, как использовали ее с этой командой. Были уверены: она принесет успех. Игроки выполняли задание, которое получили», — сказал Черчесов.

Фото: rfs.ru

Он также прокомментировал выбор в пользу голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова, вышедшего на поле с первых минут.



«Замена вратаря? Мы в турнире. Не с улицы же взял вратарей. Он [Сафонов] же в составе, имеет право играть, как и другой вратарь. Турнир идет, смотрим внимательно, принимаем решения, — заявил тренер сборной России.

Напомним, решающим в матче стал гол, забитый Алексеем Миранчуком в самом конце первого тайма. В итоге хавбек российской команды был признан лучшим игроком встречи.

После двух сыгранных матчей в активе сборной России стало три набранных очка. Столько же у Финляндии. Дания и Бельгия свой второй матч на турнире сыграют завтра, 17 июня. Бельгийцы пока лидируют в группе В благодаря крупной победе над сборной России со счетом 3:0.