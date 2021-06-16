Миранчук признан лучшим игроком матча Финляндия — Россия на Евро-2020

Лучшим игроком матча между сборными Финляндии и России в рамках чемпионата Европы — 2020 по футболу признан Алексей Миранчук.

Хавбек российской команды забил дебютный гол сборной на турнире, отправив мяч в дальний угол ворот соперника в конце первого тайма. В итоге он стал победным для сборной России в матче с Финляндией.

Фото: rfs.ru

Миранчук провел на поле 85 минут, после чего был заменен на Максима Мухина.

Напомним, в игре с Финляндией серьезную травму получил защитник российской сборной Марио Фернандес.