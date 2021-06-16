Алексей Миранчук забил первый гол сборной России на Евро-2020

Полузащитник Алексей Миранчук стал автором первого гола сборной России на чемпионате Европы — 2020 по футболу.

Хавбек российской команды забил в ворота сборной Финляндии во втором туре группы В. На 2-й добавленной минуте к первому тайму Миранчук отыгрался передачей на линии штрафной с Артемом Дзюбой и, получив мяч обратно, отправил его в сетку ворот Градецки.

На перерыв команды отправились при счете 1:0 в пользу сборной России.

Напомним, ранее по ходу матча российская команда лишилась из-за травмы защитника Марио Фернандеса.