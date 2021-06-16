Тренер сборной Финляндии Канерва: «Мы разочарованы, хотели победить Россию»

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва прокомментировал поражение от команды России в матче второго тура группы В в рамках чемпионата Европы — 2020 по футболу. По его словам, финны остались разочарованы итоговым результатом — Финляндия нацеливалась на победу в матче с россиянами.

«Как можете догадаться, мы разочарованы. Хотели играть на победу, но не получилось. В футболе много различных драматичных моментов — такие были в начале игры. Мы хотели забить, победить Россию. И на самом деле подошли к этому близко. Не знаю, как на игру повлиял отмененный гол. Старались прессинговать сборную России.

Доволен, что было больше возможностей забить, чем Дании. Были шансы, но не использовали их правильно. Игра нашей защиты в общем была хорошей. Был, конечно, момент с голом сборной России, но в основном все было неплохо», — заявил Канерва.

Напомним, решающим в матче стал гол, забитый Алексеем Миранчуком в добавленное к первому тайму время, когда тот классным ударом отправил мяч в верхний угол ворот Градецки.

После этой победы в активе Финляндии осталось три набранных очка. Столько же теперь на счету сборной России, которая в первом туре крупно проиграла Бельгии.