Защитник Германии Рюдигер избежал санкций за попытку укусить Погба

Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер избежал наказания за свою попытку укусить футболиста Франции Поля Погба.

Инцидент случился в ходе матча в рамках Евро-2020. В одном из эпизодов в первом тайме игры Рюдигер подошел сзади и попытался укусить Погба. Француз обратился к судье встречи, но тот не стал наказывать немецкого футболиста.

Фото: скриншот трансляции Первого канала

УЕФА также отказался рассмотреть момент, и теперь Рюдигер избежит дисквалификации за свой поступок. Отметим, что сам Погба после матча заявил, что не хочет вынесения санкций в адрес оппонента.

Напомним, Франция одолела Германию со счетом 1:0 благодаря автоголу Матса Хуммельса.