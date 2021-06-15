Игрок сборной Германии Рюдигер укусил Погба за плечо в матче с Францией
В матче группы F между сборными Германии и Франции на чемпионате Европы-2020 по футболу произошел неигровой инцидент с участием двух футболистов.
На 44-й минуте встречи защитник немцев Антонио Рюдигер, опекавший полузащитника Поля Погба, укусил француза за плечо. Пострадавший обратился к судье, но тот оставил момент без внимания.
Скорее всего, спорный эпизод будет рассмотрен уже после окончания игры, соответствующими судейскими органами УЕФА.
Отметим, что после первого тайма Франция выигрывает у Германии со счетом 1:0, благодаря автоголу Матса Хуммельса.
Ранее в другом матче группы F сборная Португалии разгромила команду Венгрии.СпортФутбол
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым