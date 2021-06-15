Сборная Франции обыграла Германию в матче Евро-2020

Сборная Франции обыграла команду Германии (1:0) в первом туре группы F в рамках чемпионата Европы-2020 по футболу.

Решающим стал гол, забитый на 20-й минуте встречи. После прострела с фланга защитник немцев Матс Хуммельс срезал мяч в собственные ворота, чем помог французам выйти вперед.

В оставшееся время Франция забила в ворота Мануэля Нойера еще раз, но гол Килиана Мбаппе не был засчитан из-за нарушения правил до взятия ворот.

Благодаря этой победе, французы возглавили группу F вместе с Португалией, которая чуть ранее разгромила венгров.