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Сборная Франции обыграла Германию в матче Евро-2020

23:55, 15.06.2021
Сборная Франции обыграла Германию в матче Евро-2020
Фото: vk.com/euro2020

Сборная Франции обыграла команду Германии (1:0) в первом туре группы F в рамках чемпионата Европы-2020 по футболу.

Решающим стал гол, забитый на 20-й минуте встречи. После прострела с фланга защитник немцев Матс Хуммельс срезал мяч в собственные ворота, чем помог французам выйти вперед.

В оставшееся время Франция забила в ворота Мануэля Нойера еще раз, но гол Килиана Мбаппе не был засчитан из-за нарушения правил до взятия ворот.

Благодаря этой победе, французы возглавили группу F вместе с Португалией, которая чуть ранее разгромила венгров.

СпортФутбол
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