В Казани появился дополнительный рейс садового автобуса №111с

В Казани появился дополнительный рейс садового автобуса №111с — теперь автобус отправляется в 6.40 утра, раньше он выезжал в 7.30, сообщает Комитет по транспорту Казани.

Изменения внесли по просьбе пассажиров. Кроме того, продлевается режим работы автобусного маршрута №111с: в последний рейс с остановки «Станция метро «Проспект Победы» автобус отправляется в 20.09.

С 11 июня изменилась схема движения этого автобуса. Эксперимент продлится два месяца. В направлении Казанского жирового комбината автобус будет следовать через остановки «Жиркомбинат», «СНТ «Горизонт», «СНТ «Танкист», «CHT «Содружество», «CHT «Луч», по дороге до Борового Матюшина — «Жилой комплекс «Станция Спортивная», «Жилой комплекс «Времена года».