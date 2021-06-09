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В Казани на два месяца изменят маршрут садового автобуса №111с — в качестве эксперимента

10:53, 09.06.2021 1
В Казани на два месяца изменят маршрут садового автобуса №111с — в качестве эксперимента
Фото: realnoevremya.ru

В Казани с 11 июня изменится схема движения сезонного автобуса №111c от станции метро «Проспект Победы» до жиркомбината. Эксперимент продлится два месяца, сообщается на сайте мэрии.

В направлении Казанского жирового комбината автобус будет следовать через остановки «Жиркомбинат», «СНТ «Горизонт», «СНТ «Танкист», «CHT «Содружество», «CHT «Луч», по дороге до Борового Матюшина — «Жилой комплекс «Станция Спортивная», «Жилой комплекс «Времена года».

Также продлевается работа садового автобуса — последний будет отходить от станции метро «Проспект Победы» в 19.00.

Напомним, в Казани с августа появится новый маршрут автобуса — №94. Он будет проходить от станции метро «Дубравная» до жилого массива «Привольный».

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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