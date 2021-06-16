Ежегодно в России горит по 9 млн гектаров леса — это много или мало?

Охваченная лесными пожарами территория России ежегодно превышает 9 млн гектаров, сообщил сегодня секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. По его словам, в частности, в Приволжье в прошлом году наблюдался рост площади лесных пожаров, особенно в Башкортостане, Оренбургской и Саратовской областях.

— Кроме того, зарегистрировано более двух тысяч случаев незаконной рубки. По объему выявленных незаконных рубок лесов округ занимает четвертое место среди федеральных округов. При этом лесной фонд округа составляет лишь 5% от лесного фонда страны, — сказал Патрушев.

Фото gov-murman.ru

Он отметил, что криминогенная ситуация в округе в сфере экологии остается сложной. Ежегодно фиксируется порядка 2900 экологических преступлений. В прошлом году только Росприроднадзором выявлено более 1200 нарушений природоохранного законодательства, добавил секретарь Совбеза РФ.

9 миллионов гектаров, охваченные пожарами, — это:

0,52% от общей площади России , которая составляет 1,713 млрд га.

, которая составляет 1,713 млрд га. В 127 раз меньше, чем общая площадь лесных насаждений в России — 1,15 млрд га.

— 1,15 млрд га. Почти в 36 раз больше, чем площадь Москвы , которая составляет 251,1 тыс. га.



, которая составляет 251,1 тыс. га. На треть больше, чем площадь всего Татарстана , которая составляет 6,8 млн га.

, которая составляет 6,8 млн га. В 149 раз больше, чем горит сейчас : по данным «Авиалесохраны», на сегодня в России 69 лесных пожаров на площади около 60 тыс. га. Большая часть (34 тыс. га) приходится на Иркутскую область.

Фото tatarstan.ru

В два раза меньше, чем площадь рекордных пожаров в Австралии в январе 2020 года — тогда выгорело 20 млн га.

в январе 2020 года — тогда выгорело 20 млн га. В 6,5 раз больше, чем было в рекордный по количеству лесных пожаров год — 2002-й, тогда, как пишет ТАСС, зарегистрировали 43 418 очагов возгорания, но на площади в 1,369 млн га.

— 2002-й, тогда, как пишет ТАСС, зарегистрировали 43 418 очагов возгорания, но на площади в 1,369 млн га. В 4,5 раз больше, чем в 2010 году — в год, когда пожары нанесли максимальный ущерб, 85,5 млрд рублей. Тогда зафиксировали свыше 34 тыс. очагов возгорания на площади в 2 млн га. Горели леса и в Татарстане — причем после того года лесных пожаров в республике не было на протяжении 10 лет.

— в год, когда пожары нанесли максимальный ущерб, 85,5 млрд рублей. Тогда зафиксировали свыше 34 тыс. очагов возгорания на площади в 2 млн га. Горели леса и в Татарстане — причем после того года лесных пожаров в республике не было на протяжении 10 лет. Примерно 1,17 млрд кубометров древесины — в странах бывшего СССР средний запас древесины на 1 га спелых насаждений в лесах СССР равен 120—130 кубометрам, говорится в профильной литературе.

— в странах бывшего СССР средний запас древесины на 1 га спелых насаждений в лесах СССР равен 120—130 кубометрам, говорится в профильной литературе. Это в 78 раз больше, чем экспортировала Россия за год — 15 млн кубометров, следует из данных таможни.

Фото: chita.ru

Эти 15 млн кубометров оценивались в $895,3 млн (64,35 млрд рублей) — тогда за экспорт леса с 9 млн га можно было бы выручить 5 с небольшим трлн рублей.

До недавнего времени в Москве компенсация городу за одно безвозвратно испорченное дерево составляла 18,5 тыс. рублей (в каждом регионе — свои нормативные документы) — по такой «таксе» 9 млн га при 600 деревьях на гектар стоили бы 99,9 трлн рублей , что в 5,3 раза больше, чем бюджет России (18,8 трлн).

Александр Артемьев