Ежегодно в России горит по 9 млн гектаров леса — это много или мало?
Охваченная лесными пожарами территория России ежегодно превышает 9 млн гектаров, сообщил сегодня секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. По его словам, в частности, в Приволжье в прошлом году наблюдался рост площади лесных пожаров, особенно в Башкортостане, Оренбургской и Саратовской областях.
— Кроме того, зарегистрировано более двух тысяч случаев незаконной рубки. По объему выявленных незаконных рубок лесов округ занимает четвертое место среди федеральных округов. При этом лесной фонд округа составляет лишь 5% от лесного фонда страны, — сказал Патрушев.
Он отметил, что криминогенная ситуация в округе в сфере экологии остается сложной. Ежегодно фиксируется порядка 2900 экологических преступлений. В прошлом году только Росприроднадзором выявлено более 1200 нарушений природоохранного законодательства, добавил секретарь Совбеза РФ.
9 миллионов гектаров, охваченные пожарами, — это:
- 0,52% от общей площади России, которая составляет 1,713 млрд га.
- В 127 раз меньше, чем общая площадь лесных насаждений в России — 1,15 млрд га.
- Почти в 36 раз больше, чем площадь Москвы, которая составляет 251,1 тыс. га.
- На треть больше, чем площадь всего Татарстана, которая составляет 6,8 млн га.
- В 149 раз больше, чем горит сейчас: по данным «Авиалесохраны», на сегодня в России 69 лесных пожаров на площади около 60 тыс. га. Большая часть (34 тыс. га) приходится на Иркутскую область.
- В два раза меньше, чем площадь рекордных пожаров в Австралии в январе 2020 года — тогда выгорело 20 млн га.
- В 6,5 раз больше, чем было в рекордный по количеству лесных пожаров год — 2002-й, тогда, как пишет ТАСС, зарегистрировали 43 418 очагов возгорания, но на площади в 1,369 млн га.
- В 4,5 раз больше, чем в 2010 году — в год, когда пожары нанесли максимальный ущерб, 85,5 млрд рублей. Тогда зафиксировали свыше 34 тыс. очагов возгорания на площади в 2 млн га. Горели леса и в Татарстане — причем после того года лесных пожаров в республике не было на протяжении 10 лет.
- Примерно 1,17 млрд кубометров древесины — в странах бывшего СССР средний запас древесины на 1 га спелых насаждений в лесах СССР равен 120—130 кубометрам, говорится в профильной литературе.
- Это в 78 раз больше, чем экспортировала Россия за год — 15 млн кубометров, следует из данных таможни.
- Эти 15 млн кубометров оценивались в $895,3 млн (64,35 млрд рублей) — тогда за экспорт леса с 9 млн га можно было бы выручить 5 с небольшим трлн рублей.
- До недавнего времени в Москве компенсация городу за одно безвозвратно испорченное дерево составляла 18,5 тыс. рублей (в каждом регионе — свои нормативные документы) — по такой «таксе» 9 млн га при 600 деревьях на гектар стоили бы 99,9 трлн рублей, что в 5,3 раза больше, чем бюджет России (18,8 трлн).
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