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СМИ: ввод обязательной вакцинации по всей России не планируется

12:51, 16.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
СМИ: ввод обязательной вакцинации по всей России не планируется
Фото: realnoevremya.ru

Ввод обязательной вакцинации по всей России не планируется, заявил источник «Интерфакса».

По словам собеседника издания, подобные решения будут приниматься точечно. Это зависит от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе.

Фото: realnoevremya.ru

В Москве сегодня ввели обязательную вакцинацию для сферы услуг. До 1 июня в столице создадут систему, контролирующую процесс достижения необходимых показателей вакцинации в соответствии с постановлением о введение обязательной вакцинации для сферы услуг.

Ранее руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова заявила, что власти Татарстана пока не приняли решений о введении новых ограничений. По ее словам, на решение каждого региона в этом вопросе влияет эпидемиологическая ситуация. В Татарстане подобных решений принято не было.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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