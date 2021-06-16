СМИ: ввод обязательной вакцинации по всей России не планируется

Ввод обязательной вакцинации по всей России не планируется, заявил источник «Интерфакса».

По словам собеседника издания, подобные решения будут приниматься точечно. Это зависит от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе.

Фото: realnoevremya.ru

В Москве сегодня ввели обязательную вакцинацию для сферы услуг. До 1 июня в столице создадут систему, контролирующую процесс достижения необходимых показателей вакцинации в соответствии с постановлением о введение обязательной вакцинации для сферы услуг.

Ранее руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова заявила, что власти Татарстана пока не приняли решений о введении новых ограничений. По ее словам, на решение каждого региона в этом вопросе влияет эпидемиологическая ситуация. В Татарстане подобных решений принято не было.

Маргарита Головатенко