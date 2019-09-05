В Татарстане начали использовать аэростат для фиксации ДТП

Фото: Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан

В Татарстане Госавтоинспекция начала использовать аэростат для фиксации аварий, которые происходят по причине выезда на полосу встречного движения.

Аппарат принадлежит Авиационному отряду специального назначения Управления Росгвардии РТ.

«Аэростат запускается над наиболее аварийными участками автодорог и позволяет выявлять грубые нарушения ПДД, связанные с обгоном. Установленные в аэростате обзорная и детализирующая видеокамеры способны фиксировать все происходящее в радиусе нескольких километров», — сообщили в ГИБДД.

Так, 5 сентября с помощью аэростата было пресечено 12 нарушений ПДД, связанных с выездом на полосу для встречного движения.

Ранее аэростат для борьбы с нарушителями ПДД испытали в Самарской области.