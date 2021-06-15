Португалия разгромила Венгрию на Евро-2020, забив три мяча в конце матча

Сборная Португалии крупно обыграла команду Венгрии (3:0) в матче первого тура группы F на чемпионате Европы-2020 по футболу.

Португальцы смогли открыть счет лишь на 84-й минуте встречи, когда от ноги защитника Вилли Орбана мяч отправился в ворота венгров. После этого еще двумя голами отметился Криштиану Роналду, один из которых он забил с пенальти.

Благодаря этим голам нападающий сборной Португалии вышел на первое место по количеству забитых мячей (11) на чемпионатах Европы. Также Роналду является единственным футболистом, который участвовал в пяти первенствах Европы.

Кроме Португалии и Венгрии в группе F предстоит сыграть сборным Германии и Франции.

Отметим, что на матче в Будапеште присутствовала 61 тысяча зрителей. Это первый случай на Евро-2020, когда стадион был заполнен на 100 процентов.