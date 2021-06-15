Роналду вышел на первое место по забитым голам на чемпионатах Европы

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вышел на первое место по количеству забитых голов на чемпионатах Европы по футболу.

Его мяч, забитый в ворота команды Венгрии на Евро-2020 с пенальти, стал десятым для футболиста в подобных турнирах. По этому показателю он обошел француза Мишеля Платини, забившего девять голов.

В добавленное время португалец забил второй мяч в ворота Венгрии и довел показатель своих голов до одиннадцати.

Напомним, ранее Роналду стал первым футболистом, сыгравшим в финальной стадии пяти чемпионатов Европы.