Новости спорта

22:20 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Роналду вышел на первое место по забитым голам на чемпионатах Европы

20:48, 15.06.2021
Роналду вышел на первое место по забитым голам на чемпионатах Европы
Фото: vk.com/euro2020

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вышел на первое место по количеству забитых голов на чемпионатах Европы по футболу.

Его мяч, забитый в ворота команды Венгрии на Евро-2020 с пенальти, стал десятым для футболиста в подобных турнирах. По этому показателю он обошел француза Мишеля Платини, забившего девять голов.

В добавленное время португалец забил второй мяч в ворота Венгрии и довел показатель своих голов до одиннадцати.

Напомним, ранее Роналду стал первым футболистом, сыгравшим в финальной стадии пяти чемпионатов Европы.

СпортФутбол
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также