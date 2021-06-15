Правительство внесло в Госдуму законопроект об ответных мерах на недружественные действия других стран

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о мерах противодействия в связи с недружественными действиями иностранных государств. Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента.

Изменения вносятся в федеральный закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств».

«Законопроект разработан в целях минимизации рисков, связанных с принятием недружественными государствами изменений в национальные законодательные акты, направленные на получение от иностранных банков под угрозой штрафных санкций конфиденциальной информации, составляющей банковскую тайну», — написано в пояснительной записке к законопроекту.

Кредитные организации не смогут направлять компетентным органам иностранных государств запрошенные ими сведения о клиентах и их операциях. Есть исключения, предусмотренные российскими нормативными правовыми актами.

«Кроме того, предусматривается оперативное информирование Федеральной службы по финансовому мониторингу и Банка России российскими кредитными организациями, получившими запрос от иностранных властей, о фактах получения таких запросов», — говорится в пояснительной записке.

Чтобы Россия исключила США из списка недружественных стран, штатам следует прекратить враждебную политику и не вмешиваться во внутренние дела, заявил в начале лета замглавы российского МИД Сергей Рябков.



Алексей Нечаев