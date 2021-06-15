Соцсети: в Татарстане на трассе Арск — Тюлячи загорелся автомобиль
В Татарстане на трассе Арск — Тюлячи загорелся автомобиль. Видео с места происшествия было опубликовано в telegram-канале.
На видео видно огромное пламя от автомобиля — другие водители остановились. Подробности случившегося устанавливаются. Информации о пострадавших нет.
Весной в Казани из-за загоревшихся мусорных баков оплавился припаркованный рядом автомобиль. Пострадавших в результате инцидента нет.ОбществоПроисшествия Татарстан
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