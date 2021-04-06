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Происшествия

В Казани из-за пожара на мусорке оплавилась припаркованная рядом машина

09:37, 06.04.2021

В Казани сегодня утром из-за загоревшихся мусорных баков оплавился припаркованный рядом автомобиль. Пострадавших в результате инцидента нет.

Пожар произошел по адресу Тэцевская, 4. Загорелся мусор на площади 4 кв. метров, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ.

На опубликованных видео видно, как из мусорных контейнеров идет черный дым. Огонь повредил автомобиль Hyundai (такси). У машины оплавлены часть крыши, задние дверь и крыло, сообщают очевидцы.

Вчера в казанском Аракчино загорелся частный дом.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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