В соцсетях появилось видео, как в Татарстане водитель легковушки едет с пистолетом в руках

Фото: соцсети

В соцсетях один из дальнобойщиков снял на видео водителя, который вытащил из окна автомобиля руку с предметом, похожим на оружие. Ролик опубликован в челнинской группе.

По словам автора видео, он заснял неадекватного водителя на трассе М-7. Что именно произошло на дороге, автор не сообщает, однако впереди него по левой полосе едет водитель на легковушки с вытащенной в окно рукой. В его левой руке нечто похожее на пистолет.

Автор отметил, что дата на видеорегистраторе указана неверно.

На прошлой неделе Госсовет Татарстана одобрил поправки в федеральный закон «Об оружии», предусматривающие повышение возраста для покупки оружия с 18 до 21 года. Также ужесточается административная ответственность за нарушение правил хранения оружия, использование его в пьяном виде, и за неподчинение представителям правопорядка придется заплатить штраф в 5 тысяч рублей вместо прежних 500 рублей. Также предлагается ввести возможность конфискации оружия при необходимости.

Фото: tatarstan.ru

Пакет поправок внесут в Госдуму России.



Ольга Плешкова