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Госсовет Татарстана предложит Госдуме поднять возраст покупки оружия

12:22, 11.06.2021 2
Госсовет Татарстана предложит Госдуме поднять возраст покупки оружия
Фото: realnoevremya.ru

Госсовет Татарстана одобрил поправки в федеральный закон «Об оружии», предусматривающие повышение возраста для покупки оружия с 18 до 21 года. Такое решение принято на XXII заседании Государственного Совета РТ.

Согласно инициативе, повышенный возраст устанавливается для приобретения гладкоствольного длинноствольного, газового, спортивного, охотничьего и ряда других видов оружия. Тот, кто приобретает нарезное оружие для самообороны, обязан будет иметь опыт владения в течение 5 лет и не быть замеченным в противоправных действиях.

Также ужесточается административная ответственность за нарушение правил оборота. Так, за нарушение правил хранения оружия, использование его в пьяном виде и за неподчинение представителям правопорядка придется заплатить штраф в 5 тысяч рублей вместо прежних 500 рублей. Также предлагается ввести возможность его конфискации.

Инициатива была направлена в Госдуму еще в 2018 году после трагедии в Керчи. После трагических событий в казанской гимназии №175 депутаты снова вернулись к вопросу об ужесточении оборота оружия в республике.

Пакет поправок внесут в Госдуму РФ.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 12:42
    "не быть замеченным в противоправных действиях" - классная формулировка! то есть главное, чтобы тебя не поймали. люблю наших законодателей
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  • Анонимно 13:44
    Зачесались. Дрёма прошла у них кратковременно.
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