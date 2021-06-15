За четыре месяца татарстанцам выдали кредитов на 175,1 млрд рублей

В Татарстане портфель ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) увеличился на 8,9% — до 295,1 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба отделения Национального банка по РТ Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ.

Всего за январь-апрель 2021 года в Татарстане выдали кредитов на 175,1 млрд рублей — это на 53,6% больше, чем за аналогичный период.

Драйвером кредитования остаются ипотечные кредиты. Всего в январе-апреле было предоставлено 21,4 тыс. ИЖК на 51,2 млрд рублей (прирост на 56,4%), что на 36,2% больше такого же периода прошлого года.

«В текущем году мы видим, что татарстанцы активно улучшают свои жилищные условия, чему способствуют выгодные ставки. Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в апреле 2021 года составила 7,35%, снизившись с 8,22% годом ранее», — отметил управляющий Отделением — Национальным банком по РТ Волго-Вятского главного управления Центробанка РФ Марат Шарифуллин.

Доля просроченной задолженности на 1 мая составляла 0,52% от общего ипотечного портфеля. Этот показатель меньше, чем в среднем про России. По России доля просроченной задолженности составляет 0,75%.



На прошлой неделе глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ипотека растет более чем на 25% год к году.



Ольга Плешкова