Набиуллина: ипотека растет более чем на 25% год к году

Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ипотека растет более чем на 25% год к году. Новые условия продления льготной ипотечной программы она назвала взвешенными.

Также Набиуллина добавила, что Центробанк будет внимательно следить за качеством ипотечных кредитов и по мере необходимости будет принимать макропруденциальные меры, пишет ТАСС.

Сегодня Банк России третий раз за год повысил ключевую ставку на 0,5%, до 5,5% годовых. В пресс-службе регулятора сообщили, что есть предпосылки для ее дальнейшего роста.



Ольга Плешкова