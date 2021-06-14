В Челнах со вторника стартует второй этап опрессовки теплосетей

15 июня, во вторник, в Челнах начинается второй этап опрессовки теплосетей, сообщают «Челнинские известия».



Так, до 28 июня без горячей воды останутся жители 24, 25, 46, 48, 50, 51, 61, 63, 64, 65 комплексов, воду отключат в блоках В, Г, Д домов 23/05 (1), 23/07 и домах 22 комплекса (кроме зданий 22/01, 22/02, 22/06), а еще в блоке Б ЖК «Солнечный».

В июне не будет горячей воды у жильцов 47/02, 47/08, 47/14 и 49 комплекса (за исключением домов 49/03, 49/05, 49/06, 49/10, 49/11, 49/15, 49/16).

Планируется отключение от горячей воды всех домов в микрорайонах 52, 52 и 54 за исключением 52/20а, 52/21, 52/23, 52/27, 52/28, 52/29 и 53/21г, 53/26, 53/27, 53/28, 53/30, 53/42, 53/44, а еще54/14, 54/24а, 54/24, 54/26, 54/28, 54/30.

Фото: nabchelny.ru

Первый этап опрессовки теплосетей стартовал в автограде 17 мая.

Маргарита Головатенко