В Челнах 17 мая стартует первый этап опрессовки теплосетей

В Набережных Челнах 17 мая стартует первый этап опрессовки теплосетей. Работы начнут проводить с поселка ЗЯБ. Об этом начальнику местного управления информационной политики и по связям со СМИ Римме Мухаметзяновой сообщил заместитель главного инженера филиала компании «Татэнерго» Денис Волков в Instagram-аккаунте чиновницы.

«В этом году у нас запланировано 6 этапов опрессовки: два — в старой части города, четыре — в новой», — сказал он.

В Казани мэрия опубликовала график отключения горячей воды в межотопительный период. В это время будут проводиться опрессовки, техническое обслуживание, ремонт котельных, центральных тепловых пунктов и тепловых сетей.

Алексей Нечаев