В Татарстане количество доноров крови достигает 600 тысяч

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Количество доноров, которое насчитывается в базе Татарстана, достигает 600 тысяч. Из них 12 тысяч — почетные, сообщают новости телеканала ТНВ.



В год в республике заготавливается более 50 тонн крови в год, точнее — 52-54 тысячи тонн, рассказал главный врач Республиканского центра крови Рамиль Тураев. По его словам, этого достаточно для обеспечения всех медучреждений Татарстана и для создания стратегического запаса.

В Татарстане ежедневно кровь сдают порядка 100 человек.

Рамиль Тураев рассказывал, что в Республиканский центр крови в день трагедии в казанской гимназии №175 обратились более тысячи человек. На второй и третий день после трагедии люди продолжали идти. В центре крови принимали их, несмотря на то, что компонентов крови было достаточно: они будут использованы и потом, в течение года.

14 июня, на телебашне в Казани включится алая подсветка в честь Всемирного дня донора крови. Алая подсветка будет включена на башне с 20.00 до 22.00. Лозунг Всемирного дня донора крови в 2021 году — «Сдавайте кровь, пусть в мире пульсирует жизнь».



Маргарита Головатенко