В понедельник на казанской телебашне включат подсветку в честь Всемирного дня донора

Завтра, 14 июня, на телебашне в Казани включится алая подсветка в честь Всемирного дня донора крови. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Алая подсветка будет включена на башне с 20.00 до 22.00. Лозунг Всемирного дня донора крови в 2021 году — «Сдавайте кровь, пусть в мире пульсирует жизнь».

Эта дата приурочена ко дню рождения австрийского врача и иммунолога Карла Ландштейнера. В 1930 году он стал лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине за открытие групп крови у человека.

Отметим, что 20 апреля в России отмечается Национальный день донора.

В субботу, 12 июня, на казанской телебашне включили праздничную подсветку в честь Дня России.

