Бастрыкин поставил на контроль расследование дела о пожаре на АЗС в Новосибирске

Фото: кадр видео

Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ч. 2 ст. 238 УК РФ) после пожара на АЗС в Новосибирске.



Горела автозаправочная станция «Еврогаз» на Гусинобродском шоссе. Сгорели автомобиль с топливом и грузовик. По данным МЧС, причиной пожара могло стать незаземление газовоза при сливе в стационарную емкость. Прокуратура начала проверку.

По последним данным, число пострадавших возросло до 33. Все получили ожоговые травмы, сообщает ТАСС.

Фото: кадр видео

Пожар произошел сегодня на автозаправочной станции на Гусинобродском шоссе в Октябрьском районе. Люди продолжали обращаться в больницу, до этого сообщалось о 25 пострадавших. Большинство пострадавших — работники АЗС и промзоны, где находится заправка. Все мужчины. В большинстве случаев у пострадавших ожоги, ушибы и травмы. Пострадавшие обратились в ближайшую больницу, и медики перевели их в ожоговый центр.

Маргарита Головатенко