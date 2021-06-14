В Новосибирске произошел пожар на АЗС, есть пострадавшие

Фото: кадр видео

В Новосибирске на автозаправочной станции на Гусинобродском шоссе в Октябрьском районе произошел пожар. По предварительным данным ГУ МЧС России по Новосибирской области, ворвались резервуары с топливом.

На место происшествия стянуты силы пожарного гарнизона Новосибирска, движение транспорта рядом с этим местом перекрыто. Очевидцы сообщили, что взрыв было слышно с расстояния в несколько километров, а черный дым можно увидеть из разных районов города.

В экстренных службах сообщили, что в результате взрыва пострадали шесть человек, их госпитализируют в ожоговый центр.

Площадь пожара выросла до 800 кв. м. Номер сложности пожара повышен со второго до третьего, сообщил источник ТАСС.

Фото: кадр видео

Сегодня утром в бывшем доходном доме купца Соболева произошел пожар. На втором этаже на площади 10 кв. м горел мусор.

Маргарита Головатенко