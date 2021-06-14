Количество пострадавших на пожаре на АЗС в Новосибирске возросло до 25

Число пострадавших при пожаре на новосибирской АЗС возросло до 25, среди них есть ребенок 12 лет, сообщила главный врач городской станции скорой помощи Ирина Большакова.



«Сейчас на данный момент 25 пострадавших, среди них один тяжелый и один ребенок 12 лет — средней степени тяжести», — приводит ее слова ТАСС.

Открытое горение было ликвидировано в 17.03, сообщили МЧС России.

Фото: кадр видео

Пожар произошел сегодня на автозаправочной станции на Гусинобродском шоссе в Октябрьском районе. Сначала сообщалось о шести пострадавших, затем число возросло до 16, после сообщалось о 21 пострадавшем, в числе которых ребенок девяти лет. Большинство пострадавших — работники АЗС и промзоны, где находится заправка. Все мужчины. В большинстве случаев у пострадавших ожоги, ушибы и травмы. Пострадавшие обратились в ближайшую больницу, и медики перевели их в ожоговый центр.

Маргарита Головатенко