Бизнес-омбудсмен Москвы высказалась по поводу затяжных нерабочих дней

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева заявила, что введенные в Москве «длинные выходные» снизят выручку столичного бизнеса примерно на 20%.

«Весь бизнес, основная выручка которого приходится на ночное время, конечно, вынужден будет приостановить работу на период ограничительных мер. Это же касается и детских развлекательных парков (игровых комнат) и зоопарков. Дополнительные выходные снизят месячную выручку на порядка 20%», — цитирует ее ТАСС.

Также она уверена, что «на фоне стабилизации экономики в первом полугодии 2021 года введенные сегодня ограничения не окажут серьезного влияния на бизнес».

В Москве объявили нерабочими дни с 15 по 19 июня в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.



Алексей Нечаев