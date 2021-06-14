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Корабли Великобритании и Нидерландов зашли в Черное море

12:59, 14.06.2021
Корабли Великобритании и Нидерландов зашли в Черное море
Фото: pxhere.com

Силы Военно-морского флота России следят за ракетными эсминцами ВМС Великобритании и Нидерландов, которые вошли в Черное море. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями эсминца УРО (управляемое ракетное оружие) «Дефендер» ВМС Великобритании и фрегата УРО «Эвертон» ВМС Нидерландов, зашедших 14 июня 2021 года в акваторию Черного моря», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Фото: pxhere.com

6 июня НАТО начало международные учения военно-морских сил в Балтийском море Baltops 2021. В них задействовали стратегический бомбардировщик B-52H. Посольство России в США назвало это провокацией.

На этих выходных в Баренцевом море Северный флот провел учения по защите морских рубежей России в Арктике. В мероприятии задействовали более 20 боевых кораблей и подлодок.

ПромышленностьОПКПроисшествия
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