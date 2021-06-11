Посольство России в США назвало провокацией использование бомбардировщиков B-52H на учениях НАТО

Применение стратегического бомбардировщика B-52H во время учений НАТО Baltops — провокация, приводит RT слова заявления посольства России в США.



Дипломаты считают, что использование в учениях Baltops бомбардировщиков B-52H, которые могут нести ядерное оружие, — это «бряцанье оружием», которое обостряет ситуацию в Европе, а еще ухудшает ситуацию перед саммитом России и США, который состоится в Женеве 16 июня.

Фото: pxhere.com

Встреча президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена состоится на вилле «Ла-Гранж» в Женеве. Стороны обсудят права человека, оппозиционера Алексея Навального и арестованных в РФ американцев.

Маргарита Головатенко