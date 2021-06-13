Учения по защите морских рубежей прошли в Баренцевом море

Учения по защите морских рубежей России в Арктике провел в Баренцевом море Северный флот. Более 20 боевых кораблей и подлодок участвовало в мероприятии. Об этом сообщает «РИА Новости».

«В соответствии с планами боевой подготовки на летний период обучения в акватории Баренцева моря завершилось двухстороннее зачетное тактическое учение по защите арктических рубежей Российской Федерации от угроз с морских направлений. Основным и завершающим этапом учения стало проведение боевых стрельб экипажами кораблей группировки разнородных сил», — сказали в пресс-службе флота.

В апреле начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту капитан первого ранга Роман Мартов заявил, что истребители Су-27 Балтийского флота провели учебный бой по защите границы РФ и стратегически важных военных объектов от ракетного удара.

Алексей Нечаев