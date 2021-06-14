Трое человек пострадали в ночной аварии на Профсоюзной в Казани

В Казани минувшей ночью на перекрёстке улиц Астрономическая и Профсоюзная произошло ДТП. В результате аварии пострадали трое человек.

По предварительной версии, виновником ДТП стал водитель Mercedes, который сел за руль в нетрезвом состоянии. Иномарка влетела в ограждение, сообщают корреспонденты программы «Вызов 112» телеканала ТНВ.

В начале апреля на улице Островского в Казани произошло ДТП с пятью пострадавшими. По данным следствия, молодой человек, будучи пьяным, управлял автомобилем «Хендэ». Предполагаемый виновник аварии оказался сотрудником ГИБДД, его уже уволили. 3 июня Вахитовский суд Казани продлил ему срок содержания под стражей до 7 июля.

