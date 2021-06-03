Вахитовский суд Казани продлил арест экс-сотруднику ГИБДД, обвиняемому в ДТП с пятью пострадавшими
Вахитовский суд Казани продлил срок содержания под стражей экс-сотрудника ГИБДД, обвиняемого в ДТП с пятью пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Арест продлили до 7 июля, уточнила «Реальному времени» пресс-секретарь суда Татьяна Салова.
Авария произошла в начале апреля на улице Островского в Казани. По данным следствия, молодой человек, будучи пьяным, управлял автомобилем «Хендэ». Он выехал на регулируемый перекресток ул. Туфана Миннуллина — ул. Островского на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем «Митцубиси». Водитель и четверо пассажиров пострадали. Предполагаемый виновник аварии с места происшествия скрылся.
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