Попова оценила «вредные советы» о вакцинации

«Вредные советы» о вакцинации против COVID-19 могут стоить людям жизни. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.

Одна из главных задач ведомства — информирование граждан о важности вакцинации. По мнению Поповой, говорить о том, что делать прививку не надо, может только тот, который человеколюбием не обладает.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Поэтому найти способ донести истинное слово, слово правды для сохранения жизней — это сегодня одна из наших главных задач, — заявила Попова в интервью депутату Леониду Слуцкому, которое опубликовано на его YouTube-канале.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург ранее раскритиковал заявления некоторых врачей и академиков переболеть коронавирусом. Он отметил, что эта инфекция может нанести серьезный урон организму. А восстановление после COVID-19 может занять около полугода.

Татьяна Леухина